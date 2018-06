Cidades Inteligência artificial que facilita diagnósticos oftalmológicos é desenvolvida em Goiânia Tecnologia em desenvolvimento já é aplicada na rede pública estadual. Projeto tem parceria da Universidade Federal de Goiás (UFG)

Um projeto desenvolvido em Goiânia, e que está sendo aplicado na rede pública de saúde promete promover avanços significativos no diagnóstico e tratamento de doenças oftalmológicas. Trata-se de uma inteligência artificial, aplicada pela primeira vez no Brasil, dizem os integrantes do projeto que tem a participação da Universidade Federal de Goiás (UFG). A ferramenta tem uma...