Cidades Integrantes de facção são presos com 10 fuzis modelo AK-47, munição, coletes e drogas na BR-060 Grupo foi interceptado em Samambaia, cidade a 25 quilômetros do centro de Brasília; a polícia suspeita que o bando fosse libertar presos da penitenciária de Formosa ou assaltar agências bancárias

Cinco pessoas foram presas e um arsenal de guerra apreendido pelas polícias Militares do Distrito Federal e de Goiás na noite dessa sexta-feira (17) em Samambaia, cidade a 25 quilômetros do centro de Brasília. Os policiais chegaram até a quadrilha após denúncia do Serviço de Inteligência da PM de Goiás. Com o bando, foram apreendidos 10 fuzis modelo AK-47 ...