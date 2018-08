Cidades Integração de sistemas de abastecimento da região metropolitana da capital deve ocorrer em setembro A obra, divulgada no ano passado e iniciada neste ano, foi propagada como uma solução emergencial para a seca que afeta o abastecimento da capital e municípios vizinhos

A interligação entre os sistemas produtores de água Meia Ponte, no rio de mesmo nome, e Mauro Borges, do Ribeirão João Leite, só deve funcionar em setembro deste ano, para quando é esperado o final do período de estiagem. A obra, divulgada no ano passado e iniciada neste ano, foi propagada como uma solução emergencial para a seca que afeta o abastecimento da região metro...