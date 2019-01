Vida Urbana Instituto Inhotim adia reabertura por causa de situação em Brumadinho Local é o maior museu a céu aberto do mundo e a reabertura estava marcada para a próxima sexta-feira (1º); não há nova data definida

O Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), o maior museu a céu aberto do mundo, anunciou nesta quarta-feira, 30, que decidiu adiar a reabertura do parque, prevista inicialmente para esta sexta-feira, 1, por causa da tragédia que assola toda a região desde o rompimento da barragem do Córrego do Feijão na sexta-feira passada. "A tragédia provocou impactos diretos no ...