Cidades Instituto Gerir protocola ofício solicitando rescisão de contratos do Hugo e do Hutrin Em nota, a pasta confirmou o recebimento do documento e informou que está analisando todas as medidas e os trâmites necessários

Atualizada às 13h30. O Instituto Gerir protocolou, na manhã desta sexta-feira (26), um ofício na Secretaria Estadual de Saúde (SES), solicitando a rescisão dos contratos de gestão do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e do Hospital de Urgências de Trindade (Hutrin). Em nota, a pasta confirmou o recebimento do documento e informou que está analisando to...