Cidades Instituto confirma surtos de doença de Chagas em fase aguda no Pará Uma pessoa morreu. Suspeita é de transmissão oral por consumo de açaí

O Instituto Evandro Chagas confirmou dois surtos de Doença de Chagas em fase aguda, no município do Acará, no Pará. O primeiro deles foi encaminhado ao Instituto em julho; e o segundo foi descoberto agora em agosto. Já foram confirmados 20 casos de infecção e pelo menos um óbito de paciente idoso. Os pesquisadores acreditam que nos dois surtos a doença foi transm...