Cidades Instituições oferecem peças para recomposição de Museu Nacional Unidades do Brasil e do exterior se dispuseram a doar objetos para recompor acervo. Direção solicitou também peças que estavam emprestadas e devem ser devolvidas

A vice-diretora do Museu Nacional/UFRJ, Cristiana Serejo, afirmou que museus e instituições científicas do Brasil e de outras partes do mundo estão oferecendo peças para recompor o acervo da instituição, que se perdeu quase que completamente no incêndio do último domingo, 2, no Rio. Peças do próprio Museu Nacional que estavam cedidas a outras instituições também estão se...