Cidades Instituições de ensino oferecem serviços à população

Instituições de ensino superior de todo o País oferecerão, a partir de hoje, atendimentos gratuitos à população nas mais diversas áreas. As ações, que vão até o próximo sábado (22) fazem parte da Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, organizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes) – entidade que representa as m...