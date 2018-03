Instabilidade em sistema de dados no Detran prejudica atendimento em Goiânia

Instabilidade em sistema nacional usado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) causou demora no atendimento nas unidades do Vapt Vupt nessa sexta-feira (2). A comerciante Valquíria Caldas Nascimento disse que precisou ir ao órgão resolver questões sobre a transferência de um carro, chegou ao local às 9 horas e saiu de lá às 13 horas sem a solução do que procurava.

O empresário Ricardo Gomes de Oliveira também ficou irritado, segundo diz, pela falta de informação. “Muita gente ficou aqui sem saber se deveria esperar mais, se poderia ir embora. Quase ninguém foi atendido e não sabiam nos explicar o motivo da falha”. O empresário disse que visita o órgão com frequência e que a demora hoje foi maior que o normal. “Esperei mais de duas horas e fui embora”.

O Detran-GO informou em nota que alguns serviços ficaram indisponíveis aos usuários nesta sexta-feira, em virtude de problemas de comunicação com o Sistema Nacional de Processamento de Dados (Serpro). O mesmo operou com oscilações até às 13h quando saiu do ar. O problema teve impacto no atendimento realizado nas unidades Vapt Vupts.

Segundo os responsáveis, a previsão é que o funcionamento volte à normalidade ainda hoje. O órgão informou que à medida em que foram chegando, as informações sobre o ocorrido foram repassadas aos usuários. A nota ainda diz que “vale ressaltar que o sistema do Detran-GO está funcionando normalmente e que os serviços comprometidos foram os que exigem interatividade com a base nacional de dados.”