Inscrições para vestibular de medicina e direito da UEG encerram nesta quarta-feira (15)

Os interessados nos cursos de medicina e direito da Universidade Estadual de Goiás (UEG) tem até esta quarta-feira (15) para efetuar as inscrições através do site www.estudeconosco.ueg.br. A taxa de inscrição para o curso de medicina é de R$ 280 e para o curso de direito é R$ 80. O curso de medicina será realizado no Câmpus Itumbiara, com 24 vagas e o curso...