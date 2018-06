Cidades Inscrições para o Vestibular da PUC Goiás seguem abertas até o dia 14 Todo o processo pode ser feito pela internet com a taxa de R$ 110 até o dia 8 de junho e no valor de R$ 150 após esta data

As inscrições para o vestibular da PUC Goiás seguem abertas até às 15h do dia 14 de junho. As vagas são para o segundo semestre (2018/2), que será iniciado no dia 2 de agosto. A Instituição oferece mais de 50 cursos de graduação e superiores de tecnologia em diversas áreas de conhecimento. Até o dia 8 de junho, a candidatura pode ser feita por R$ 110...