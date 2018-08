Cidades Inscrições para Medicina e Direito na UEG podem ser feitas até 15 de agosto O Curso de Medicina será ofertado no Câmpus Itumbiara, com 24 vagas e o curso de Direito será oferecido no Câmpus Iporá, com 40 vagas

Segue aberto o período de inscrições do Processo Seletivo para os cursos de Medicina e Direito da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Os candidatos podem se inscrever no site www.estudeconosco.ueg.br até o dia 15 de agosto. A taxa de inscrição para o curso de Medicina é de 280 reais e para o curso de Direito é 80 reais. O Curso de Medicina será of...