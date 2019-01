Os interessados em fazer aulas gratuitas para os cursos de música, dança e teatro tem até quarta-feira (30) para fazer as inscrições no Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 237, em Campinas, em frente a Praça da Matriz. É indispensável a apresentação de documentos pessoais como identidade ou certidão de nascimento.

Para conseguir uma vaga, o inscrito deve participar de um teste de aptidão. Os candidatos não precisam saber técnicas de dança ou teatro, nem tocar instrumentos musicais ou mesmo ler partituras. O objetivo do teste é avaliar a capacidade do aluno de percepção, memorização e reprodução de sons isolados, frases melódicas e rítmicas.

Alunos a partir dos nove anos de idade podem se inscrever para um dos cursos do Núcleo de Música que oferece aulas dos seguintes instrumentos: violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, contrabaixo elétrico, guitarra, violão erudito, violão popular, canto erudito, canto popular, piano, teclado, bateria, flauta transversal, clarinete, saxofone, trompete, trombone, tuba, euphonium, flauta doce e espineta (cravo). Além das aulas de instrumento, os estudantes também aprendem Teoria e Percepção Musical, Canto Coral e História da Música. São oferecidas também vagas para os grupos de práticas de conjunto da escola, como: Orquestra, Banda Sinfônica, Big Band, Grupo de Violões, Grupo de Choro e Grupo de Flautas.

Para o Núcleo de Dança, são oferecidas vagas para alunos a partir dos cinco anos, nas modalidades de balé clássico, jazz, danças urbanas e dança flamenca. Nos testes de Dança, os candidatos passam por avaliação com fisioterapeutas para atestar as condições físicas. São analisadas musculatura, articulações, desvios de postura, habilidades físicas, motoras e o percentual de massa corporal.

Além de habilidades específicas para o Balé Clássico, como flexibilidade, também são avaliadas a habilidade artística e musical, cognitiva, força e projeção cênica dos candidatos.

O Núcleo de Teatro abre inscrições a partir dos seis anos e tem atividades para crianças, jovens e adultos. Promove oficinas de teatro, interpretação teatral, jogos teatrais, iniciação ao teatro infantil, formação do ator, percepção musical, expressão corporal, dinâmica de grupo, montagem e produção de espetáculos, oficinas para interpretação em TV, dentre outras.

As aulas serão ministradas no Instituto Gustav Ritter e algumas turmas de teatro têm aulas no Centro Cultural Martim Cererê. Os testes são feitos na sede do Instituto nas datas abaixo.

Serviço:

Inscrições

Horários: 8h às 12h e 13h às 18h

Documentos: Identidade ou certidão de nascimento

Taxa de colaboração: R$ 15,00

Local: Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 237 – Campinas

Mais informações: 3201-4701