Cidades Inscrições do Fies para o segundo semestre de 2018 são prorrogadas Interessados poderão se inscrever até as 23h59 desta terça-feira, 24 de julho; procedimento é todo feito virtualmente

As inscrições para 155 mil vagas pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre de 2018 foram prorrogadas. O Ministério da Educação (MEC) informou nesta segunda-feira, 23, que os interessados terão até as 23h59 desta terça-feira, 24 para se inscrever. O procedimento é totalmente feito pela internet. O prazo anterior se encerrava no domingo, 22. At...