Cidades Inscrição para concurso de delegado da Polícia Civil de Goiás atrasa Segplan informa que as matrículas devem ser abertas ainda hoje

As inscrições para o concurso para Delegado da Polícia Civil (PC) do Estado de Goiás, previstas inicialmente para abrir às 10h desta terça-feira (12), sofreram um atraso, informa a Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás (Segplan). O motivo seria uma retificação no edital para atender um pedido do Tribunal de Contas do Estado. A Segplan não esclareceu qual f...