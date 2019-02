Vida Urbana Inscrição no ProUni pode ser feita até este domingo O sistema estará aberto até as 23h59, no horário de Brasília

Termina hoje (3) o prazo de inscrição no Programa Universidade para Todos (ProUni). As inscrições podem ser feitas pela internet, na página do programa. O sistema estará aberto até as 23h59, no horário de Brasília. Nesta edição, o ProUni vai oferecer 243.888 bolsas de estudo em 1.239 instituições particulares de ensino. Dessas, 116.813 são integrais e 127.07...