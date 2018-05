Cidades Inquérito de rapaz que levou tiro de PM após briga de trânsito ainda não foi concluído após 6 meses Vítima sobreviveu, mas com sequelas no olfato, visão e mobilidade

O inquérito acerca do caso envolvendo o estoquista João Lenon de Freitas Oliveira, de 26 anos, atingido por um disparo na cabeça por um coronel da Polícia Militar (PM) após uma confusão no trânsito na Avenida 85, em Goiânia, ainda não foi concluído. ontem, completou seis meses do episódio que tirou do rapaz os sentidos do olfato, paladar e visão, além de comprometer ...