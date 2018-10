Cidades Inquérito de morte de empresária em Aparecida de Goiânia busca por mais suspeitos Mesmo com três pessoas presas, apuração prossegue. Coincidência entre os nomes de filho da vítima e suposto autor pode ter motivado disparos que tiraram a vida de Shirley

As investigações do latrocínio - roubo seguido de morte - da empresária Shirley Gonçalves da Silva, de 34 anos, ocorrido em Aparecida de Goiânia, no último dia 4 de outubro, ainda podem ter novas revelações. O delegado responsável pelo caso, Diogo Barreira, afirmou nesta segunda-feira (8), que o inquérito, a ser concluído em até 20 dias, procura descobrir se há a partici...