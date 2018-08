Cidades Inquérito conclui que tapeceiro foi agredido e baleado por PM em Goiânia sem mostrar reação; vídeo Sílvio César da Costa Júnior, de 27 anos, está internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo)

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) apresentou, nesta segunda-feira (20), a conclusão do inquérito sobre o crime cometido pelo aluno soldado da Polícia Militar (PM-GO) Bruno Correia de Araújo, que, na madrugada do último dia 11 de agosto, perseguiu, agrediu e atirou contra a cabeça do tapeceiro Sílvio César da Costa Júnior, de 27 anos. Em um posto de combus...