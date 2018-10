Cidades Inquérito conclui que idoso foi morto com 12 facadas na Bahia por discussão política O idoso conhecido como Mestre Moa do Katendê foi morto após revelar em quem votou

Investigações concluíram que a morte de Romualdo Rosário da Costa, de 63 anos, foi motivada por uma discussão político-partidária. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) encaminhou o inquérito do assassinato para o Ministério Público da Bahia na última segunda-feira (15). O idoso conhecido como Mestre Moa do Katendê foi morto com 12 facadas no Eng...