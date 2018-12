Vida Urbana Inquérito aponta segurança como autor da morte de cachorro no Carrefour Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), o relatório foi enviado ao Juizado Especial Criminal "com indicação de autoria ao segurança do mercado"

O segurança da loja foi responsável pela agressão que resultou na morte do cãozinho 'Manchinha', no dia 28 de novembro, na loja do Carrefour de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. Essa é a conclusão do inquérito encerrado nesta terça-feira, 18, pela Delegacia do Meio Ambiente do município. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), o relatório f...