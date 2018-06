Cidades Inmetro diz que não há demandas pendentes em Goiânia Instituto rebate afirmação da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) de que liberação de equipamentos estaria atrasada por causa do órgão

A instalação de novos equipamentos em Goiânia criou um impasse no que diz respeito à certificação, para a instalação de novos radares e novas faixas em Goiânia. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), diz que o pedido da empresa para alteração de endereço e reimpressão de certificados não tem nenhuma relação com as verificações já realizadas p...