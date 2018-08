Cidades Inmet emite alerta de baixa umidade em Goiás Umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% na tarde desta quinta-feira (2) em boa parte do Estado; há previsão de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a tarde desta quinta-feira (2) com perigo potencial à saúde sobre a baixa umidade relativa do ar que irá acometer boa parte de Goiás. Segundo o órgão, a umidade do ar deve variar entre 30% e 20% nesta tarde nas regiões do Leste goiano, Centro, Sul, Norte e Noroeste do Estado. Há ainda a poss...