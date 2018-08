Cidades Inmet divulga alerta de emergência e umidade chega em 5% em Goiás Confira abaixo algumas instruções do Inmet para esse período de baixa umidade. Há previsão de chuvisco para quarta-feira (15)

Os índices de baixa umidade vem batendo recordes em Goiás. Na tarde do último domingo (12), a umidade chegou aos 5% em Pires do Rio, a menor do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já a temperatura era de 30ºC. Em Goiânia, foi de 7%, e o mesmo índice deve se repetir nesta segunda-feira (13). "Amanhã (14) já melhora um pouco e deve ficar em fas...