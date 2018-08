Cidades Iniciativas deram resultados Anápolis e Nerópolis, municípios com índices ruins de PMs por número de habitantes, destinam verba mensal para parceria com secretaria estadual

Diante da necessidade de maior apoio policial, algumas prefeituras recorrem a convênios com a Secretaria de Segurança Pública estadual para aumentar o efetivo. É o caso de Nerópolis e Anápolis, duas das cidades com os piores índices na proporção entre número de habitantes e quantidade de policiais militares nas ruas. Com uma população de 28.271 pessoas, Nerópolis, muni...