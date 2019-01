Vida Urbana Iniciativa frustrada para corrigir invasões

Todos os equipamentos estruturais, com exceção dos parques infantis implantados em algumas praças, nas 28 áreas verdes do Setor Sul, são datados da década de 1970. À época, o Projeto Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada (Cura), com financiamento do Banco Nacional de Habitação (BNH), tinha a intenção de corrigir a execução do que fora planejado para a capital. Isso...