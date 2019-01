Vida Urbana Infraero inaugura central de resíduos sólidos com movimentação mensal de 20 toneladas A construção da central recebeu investimento de R$ 1,25 milhão e contou com o acompanhamento da Anvisa

Infraero inaugura nesta sexta-feira (01), às 11 horas, a Central de Resíduos Sólidos (CRS) do Aeroporto de Goiânia/ Santa Genoveva. A nova instalação, situada em uma área de 2,78 mil m², vai armazenar cerca de 20 toneladas de resíduos gerados por frequentadores do aeroporto. A estrutura conta com área para armazenamento de contentores da Infraero, concessionários e comp...