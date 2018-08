Cidades Informação sobre setor de oncologia foi dada de forma distorcida, diz coordenador Descompasso de informação sobre uso de espaço gerou situação delicada para unidade de saúde

No mês de abril outra campanha foi realizada, desta vez, com apoio de mini-influencers digitais e com o objetivo de reformar uma brinquedoteca que seria utilizada pelas crianças com câncer. Denominado de Bazar Kids do Bem, o projeto deste ano contou com apoio do Shopping Cerrado e vendeu roupas e acessórios infantis com valores de até 3 reais em prol da reforma. No tot...