Vida Urbana Infecção leva médium João de Deus ao Hugo Suspeito de abuso sexual passou mal na manhã desta quarta-feira (2), com sangramento na urina e dor no estômago. Ele foi levado para UPA e depois encaminhado a hospital

O médium João Teixeira Faria, conhecido como João de Deus, foi diagnosticado com uma infecção após ser avaliado por uma equipe médica da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geraldo Magela, no Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia e precisou ser transferido para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) no início da noite desta quarta-feira (2), onde permaneceria at...