Cidades Inep divulga gabaritos do Enem; resultado final sairá em janeiro A nota do exame poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sisu, a bolsas em instituições privadas, pelo ProUni, e para participar do Fies

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulga nesta quarta-feira (14) os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na página do exame. Além dos gabaritos, o Inep vai divulgar os cadernos de questões aplicados nos últimos dias 4 e 11 a mais de 4 milhões de estudantes em todo o país. Mesmo com o gabarito...