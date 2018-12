Vida Urbana Indiciados suspeitos de matar torcedor do Vila Nova a pauladas em Goiânia Ryan Borges Nascimento de Oliveira, de 17 anos, chegou a ser sorrido e levado ao Hospital de Urgências de Goiânia, mas não resistiu

Os suspeitos de participação na morte do torcedor do Vila Nova Ryan Borges Nascimento de Oliveira, de 17 anos, em novembro deste ano foram indiciados pela Polícia Civil. O jovem foi espancado a pauladas horas antes do jogo do seu time. A vítima chegou a ser sorrida e levada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas não resistiu e morreu dias depois. Segundo a PC, dois dos suspeitos se apresentaram espontaneamente à delegacia. O terceiro cometeu suicídio dias depois em Senador Canedo,...