Cidades Incra estuda reduzir área de quilombo na Cidade Ocidental, em Goiás Intenção é voltada para a redução de aproximadamente 80% da área

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) estuda reduzir em cerca de 80% a área do Quilombo do Mesquita, situado na Cidade Ocidental (GO), entorno do Distrito Federal. Medida instituindo a redução de 4,2 mil hectares para menos de 1 mil foi publicada há pouco mais de três semanas no Diário Oficial. De acordo com a resolução, o Conselho Direto...