Incêndios florestais crescem 69,3% no mês de maio em Goiás

O número de incêndios florestais em Goiás aumentou 69,3%, em comparação com maio do ano passado. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros, em maio do ano passado, foram registrados 336 casos de incêndios envolvendo locais com vegetação. No mês passado o número foi de 569 atendimentos. Em relação aos primeiros cinco meses do ano passado, 2018 teve um acréscimo de 24,...