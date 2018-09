Cidades Incêndio no Museu Nacional pode ter colocado fim às pesquisas na Antártica Entre as peças mais importantes achadas estava um fragmento de fóssil de pleisiossauro, um monstro marinho que viveu há 80 milhões de anos

Uma das mais importantes e exclusivas pesquisas desenvolvidas no Museu Nacional/UFRJ -- e que pode estar completamente perdida -- é sobre a pré-história da Antártica. Há dez anos, um grupo de paleontólogos da instituição fazia visitas periódicas ao continente gelado em busca de fósseis. E as incursões foram bem sucedidas. Entre as peças mais importantes achadas estava u...