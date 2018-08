Cidades Incêndio no CIP que matou dez adolescentes em Goiânia só foi combatido três minutos após percebido Relatório de sindicância ao qual o POPULAR teve acesso mostra o que aconteceu entre o início do fogo e o socorro

Os servidores do Centro de Internação Provisória (CIP) no 7º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Europa, em Goiânia, demoraram 3 minutos e 16 segundos para agir no incêndio no dia 25 de maio em que morreram 10 adolescentes infratores que estavam em uma cela no local. Isso considerando o tempo a partir de quando o fogo foi descoberto. Durante este tempo,...