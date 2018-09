Cidades Incêndio em vegetação atinge Penitenciária Odenir Guimarães Segundo os Bombeiros, cerca de 50 carcaças de veículos abandonados foram atingidos

Um incêndio que começou na vegetação adentrou uma área do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia na tarde deste sábado (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 12h30, militares combateram o fogo na vegetação atingiu cerca de 50 carcaças de veículos abandonados do estado que estavam em uma área do estacionamento. Segundo a corporação, são ve...