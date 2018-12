Vida Urbana Incêndio em distribuidora de gás deixa uma pessoa ferida em Goiânia Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para irem até o local

Uma distribuidora de gás, que fica na BR-153, foi atingida por um incêndio na tarde desta segunda-feira (31), no Setor Morais, perímetro urbano de Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram na linha de engarrafamento do produto. As primeiras informações são de que um homem ficou ferido com queimaduras de primeiro e segundo grau. Neste momento, cinco v...