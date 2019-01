Vida Urbana Incêndio em depósito da SMT, em Goiânia, destruiu cerca de 50 carros O Corpo de Bombeiros levou aproximadamente 40 minutos para conter as chamas

Cerca de 50 carros foram queimados em um incêndio na tarde desta terça-feira (22) em um depósito da Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. As chamas atingiram um bambuzal próximo ao local e se alastraram pelo depósito, destruindo os veículos que estavam na área. Uma unidade do Corpo de Bombeiros foi enviada para conter o incêndio e l...