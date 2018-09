Cidades Incêndio em clínica de reabilitação mata dois e deixa um ferido em Goiânia Chamas teriam começado em um colchão, que estava em um beliche; segundo a Polícia Civil

Dois homens morreram e uma pessoa ficou ferida, na noite deste domingo (2), após incêndio em um dos quarto de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, no Setor Sítio Recreio Pindorama, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, as chamas começaram em um colchão de um dos beliches. No local havia pelo menos 9 pessoas. Os monitores da clínica perceberam o fogo...