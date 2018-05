Cidades Incêndio em Centro de Internação Provisória deixa mortos e feridos em Goiânia Internos colocaram fogo dentro de uma das alas da unidade

Atualizada às 13h34. Pelos menos nove internos do Centro de Internação Provisória (CIP) do Sétimo Batalhão, no Jardim Europa, morreram, na manhã desta sexta-feira (25), em um incêndio em um dos alojamentos da unidade. Um interno foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros. Segundo testemunhas, os adolescentes iniciaram uma rebelião e colocaram fogo e...