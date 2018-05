Cidades Incêndio em centro de internação deixa 9 adolescentes mortos e 1 ferido em estado grave Internos colocaram fogo dentro de uma das alas da unidade

A Secretaria Cidadã confirmou a morte de nove adolescentes no incêndio no Centro de Internação Provisória (CIP) na manhã desta sexta-feira (14). A unidade socioeducativa fica dentro do 7º Batalhão da Polícia Militar, no Setor Jardim Europa, em Goiânia. Um interno ficou ferido e foi socorrido ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol) com 90% do corpo que...