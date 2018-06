Cidades Incêndio em casa abandonada no Centro assusta moradores, em Goiânia; Veja vídeo Ainda não se sabe o que teria causado as chamas

Uma casa abandonada na Rua 7, no Setor Central, em Goiânia, pegou fogo na tarde desta terça-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros o fogo teria começado no segundo andar do sobrado. O incêndio já foi controlado. De acordo com os vizinhos, algumas pessoas em situação de rua usavam a residência, que estava abandonada, para passar a noite. Contudo, no moment...