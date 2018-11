Cidades Incêndio em carreta deixa BR-060 congestionada em Anápolis Pista está com o trânsito parcialmente interrompido no sentido Norte. Pela manhã, o bloqueio foi total

Um incêndio em uma carreta, no KM 124 da BR-060, em Anápolis, Região Central do Estado, deixa a via parcialmente interditada no sentido Norte, na tarde desta sexta-feira (9). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um congestionamento de 10 quilômetros foi registrado na rodovia em decorrência da interdição, que pela manhã, ocorreu nos dois sentidos da BR-...