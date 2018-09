Cidades Incêndio destruiu 90% do acervo no Museu Nacional Vice-diretora da instituição, Cristiana Serejo estima que a reconstrução custará R$ 15 milhões. Prédio segue interditado por conta do risco de desabamento

Não havia porta anti-incêndio nem sprinklers Os detectores de fumaça não funcionaram. A água nos hidrantes não era suficiente. Não havia seguro contra incêndio e o acervo não estava segurado. E as verbas de manutenção caem há anos. Foi assim que se perdeu no incêndio de anteontem 90% do acervo do Museu Nacional, no Rio.“Sobrou talvez uns 10%”, estimou a vice-diretora ...