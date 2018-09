Cidades Incêndio destrói residência em Cristalina De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradora da casa afirmou que deixou um aparelho celular carregando em cima de um colchão em um dos cômodos

Um incêndio comprometeu toda a estrutura física de uma residência no Centro de Cristalina, a 280 quilômetros de Goiânia. As chamas começaram no início da tarde deste domingo (30). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para a ocorrência, na rua Tapuias, após uma moradora perceber o fogo em um quarto da casa. Ela afirmou que havia deixad...