Cidades Incêndio destrói parte de mata próxima ao Centro Cultural Oscar Niemeyer Por conta da dificuldade de entrar com veículos, os militares usaram abafadores, sopradores e bombas costais para controlar as chamas

Uma queimada destruiu parte da vegetação de uma área que fica atrás do Centro Cultural Oscar Niemeyer, no perímetro urbano da GO-020, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 14h30 desta terça-feira (14) e só foi controlado no início da noite. Foram usados aproximadamente 10 mil litros de água. A corporação disse que quatro...