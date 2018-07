Cidades Incêndio destrói parte de depósito de reciclagem em Goiânia Chamas teriam começado em uma área de vegetação, informou o Corpo de Bombeiros

Um incêndio destruiu, na tarde deste domingo (22), parte de um depósito de reciclagem na Avenida Galápagos, no Jardim Petrópolis, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em uma área de vegetação e em seguida se alastrou até o galpão. De acordo com a corporação, uma equipe está no local e o incêndio já foi controlado. Ainda não há informações sobre ...