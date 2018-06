Cidades Incêndio destrói parte de casa onde jovens com necessidades especiais moram, em Goiânia Idosa também estava no local quando o fogo começou

A casa onde moram uma idosa e dois jovens com necessidades especiais foi atingida por um incêndio na manhã desta quarta-feira (27), no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia. Dois cômodos da casa ficaram destruídos. O Corpo de Bombeiros chegou ao local às 8h e logo controlou o fogo. Apesar das perdas materiais, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio serão apurad...