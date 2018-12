Vida Urbana Incêndio destrói oficina mecânica na avenida Independência, em Goiânia Chamas atingiram quatro metros de altura e assustaram vizinhos do estabelecimento

Um incêndio destruiu uma oficina mecânica na Avenida Independência, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia, na madrugada desta quarta-feira (19). Diversos carros que estavam guardados no estabelecimento foram carbonizados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram necessárias oito viaturas da corporação para o controle do fogo, que teve início por volta das 2h. As...