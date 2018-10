Cidades Incêndio destrói boliche em Aparecida de Goiânia Apesar do incidente, ninguém ficou ferido

Um boliche ficou totalmente destruído após um incêndio, na noite desta segunda-feira (29), na Avenida Lago das Garças, no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que o fogo tenha começado no bar do estabelecimento. O incêndio só foi controlado na madrugada desta terça-feira (30). Não houve feridos. As chamas atingiram 8 pist...